Kastamonu'da Merdiven Kazası: 55 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da dengesini kaybederek merdivenden düşen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da İsfendiyar Mahallesi Külcü Sokak'ta 55 yaşındaki Murat Katırcıoğlu, merdivenlerden düşerek baş bölgesini beton zemine çarptı. Ağır yaralanan Murat Katırcıoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Katırcıoğlu, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katırcıoğlu'nun, Kastamonu Defterdarlığında görevli olduğu öğrenildi. - KASTAMONU