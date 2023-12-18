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Kastamonu'da 'Mercek-2' operasyonu: Çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalandı

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen,, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs yakalandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen,, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2" operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede, "Şehit Uzman Jandarma Serdar Dağ Mercek-2" ismi verilen operasyon çerçevesinde çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 68 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 9 ayrı suçtan 20 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan Y.A., 'ateşli silahları ve mermileri satın alma, mala zarar verme' suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.K., 'açıkta bırakışmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla, cezaevi firarisi olarak aranan S.S., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.M., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.Ş., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan V.T., 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan Ş.Ö ve 19 ayrı suçtan aranan Ş.Ş. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdar Dağ Kastamonu Jandarma Haberler

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