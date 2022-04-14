Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim - Haberler

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Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kastamonu'da Mart ayında polis ekiplerinden araçlara sıkı denetim

Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Mart ayında 4 bin 474 araca 2 milyon 734 bin TL trafik cezası uygulandı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Mart ayında 4 bin 474 araca 2 milyon 734 bin TL trafik cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Mart ayı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kastamonu'da polis sorumluluk bölgesinde Mart ayı içerisinde 63 maddi hasarlı, 48'de yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 55 kişi yaralandı.

Trafik ekiplerince Mart ayında 24 bin 967 araç denetlendi. Denetlenen araçlardan 4 bin 474'üne toplam 2 milyon 734 bin 735 lira ceza uygulandı. 52 sürücünün belgesi geri alınırken, 71 araç da trafikten men edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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