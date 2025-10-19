Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi İddiası: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
İnebolu ilçesinde, topladıkları 'kurt kulağı' mantarını yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aile üyeleri mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı.
Olay, İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa