Kastamonu'da Mantar Zehirlenmesi İddiası: 7 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İnebolu ilçesinde, topladıkları 'kurt kulağı' mantarını yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Aile üyeleri mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde topladıkları mantarı yedikten sonra rahatsızlanan aynı aileden 7 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Üçlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan topladıkları "kurt kulağı" mantarını pişirerek yiyen Z.A, Y.A, S.A, N.A, F.A, Y.A ve F.A. isimli aile üyeleri, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri yaşamaya başlayan aile üyeleri, İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
