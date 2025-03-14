Putin ile telefonda görüşen Trump: Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istedim

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Kastamonu'da Mahsur Kalan İş Makinesi Operatörü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Kastamonu'da Mahsur Kalan İş Makinesi Operatörü İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın debisinin yükselmesi sonucu iş makinesi suda mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, operatörü iş makinesinin üstünden kurtararak sağlık kontrolü için hastaneye götürdü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde çayın debisi yükselince iş makinesinin üzerinde mahsur kalan operatör itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında çalışan özel bir firmaya ait ekskavatör, çayın debisi yükselince suda mahsur kaldı. İş makinesinin operatörü ise aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından, iş makinesi operatörü bulunduğu yerden itfaiye aracının merdiveni yardımıyla alındı.

Kurtarılan operatör sağlık kontrolü için Bozkurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Maçın bile önüne geçti! İşte 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
img

Trump ile Putin arasında telefon görüşmesi: Hayatlarını bağışla
img

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü ekipleri harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eslem'in başıboş köpekler tarafından öldürülmesine ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma

12 yaşındaki Eslem'in ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek

Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.