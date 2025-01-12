Kastamonu'da Kurt, Köpeği Kovaladı

Kastamonu'da köye inen kurdun köpeği yakalamaya çalıştığı anlar kamerada

KASTAMONU - Kastamonu'da aç kalan kurdun indiği köyde köpeği yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Kastamonu Merkez ilçesi Alparslan köyüne inen aç kalan kurt, sokaklarda yürüyerek yiyecek aradı. Köydeki bir köpeği yakalamaya çalışan kurt, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.. Kurdun, köy merkezinde köpeği kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kurdun köpeği takip ettiği ve köpeğin kaçmaya çalıştığı görülüyor. Kurt daha sonra köyden uzaklaşıyor.