Kastamonu'da Kurşun Yağdıran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Kastamonu'da apartman önünde tartıştığı komşularına evinin penceresinden kurşun yağdırmaktan yargılanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu merkez ilçede 8 Temmuz 2024 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaygısız Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Nejdet E., silahla komşusu Ahmet B. ile eşi Pınar B., kayınvalidesi Yurdagül T. ve baldızı Bahar T.'ye ateş etti. Saldırıda yaralanan Ahmet B. ile eşi Pınar B. ve kayınvalidesi Yurdagül T., sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince Nejdet E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nejdet E. tutuklandı.

Olayın ardından Nejdet E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına karşı basit yaralama, kasten yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Son duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Nejdet E.'nin kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını talep ederek, tutukluluğunun devamını istedi.

Duruşmaya katılan Ahmet B. ile eşi Pınar B., kayınvalidesi Yurdagül T. ve baldızı Bahar T., sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Mütalaaya karşı bir diyeceğimiz yoktur. Bu olaydan sonra hayatımız altüst oldu. Adaletinize sığınıyoruz" dediler.

Tutuklu sanık Nejdet E. ise, "Herhangi bir plan veya tasarlama yapmadım. Ahmet, üst komşumuzun damadı olur. Hava sıcak olduğu için saat 23.00 sıralarında evimin camının önünde oturuyordum. Bu sırada Ahmet, araçtan inerek camın önüne geldi ve bana sözlü saldırıda bulundu. Kısa süre sonra yanına bir kadın (sanırım eşi) ve ardından annesi geldi. Kadınlar da bana hakaret edip tehditte bulundu. Ahmet, bana doğru hamle yapınca odadaki kanepenin altından tabancamı alıp kendimi savunmak amacıyla hedef gözetmeden Ahmet'in bacaklarına doğru üç-dört el ateş ettim. Diğer kadınlara da korkutmak amacıyla yine hedef gözetmeden birkaç el ateş ettim. Şarjörümde 10 mermi vardı, bitince üç mermi daha bastım ama onları kullanmadım" dedi.

Mütalaayı da kabul etmediğini söyleyen Nejdet E., "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ahmet bana sinkaflı konuşarak küfürler etti. Daha sonra kadınlar dışarı çıkarak, 'Çık dışarıya' diyerek küfürler ettiler. Ahmet'in elinde parlak bir cisim gördüm, silah olduğunu düşündüm. Yanımda bulunan çekyatın altında bulunan silahı aldım, korku ile hedef gözetmeksizin ateş ettim. Amacım kimseyi yaralamak ya da öldürmek değildir. Bu sebeple beraatımı talep ederim. Eşim ve çocuklarım mağdur durumdalar, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Katılan ve sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Nejdet E.'yi Ahmet B.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, Pınar B. ve Yurdagül T.'yı yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan 3'er yıl, Bahar T.'ya karşı da "basit yaralama" suçundan 9 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Nejdet E.'nin tutukluluğunun da devamına kararı verdi. - KASTAMONU