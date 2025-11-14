Haberler

Kastamonu'da Kurşun Yağdıran Sanığa 19 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da, komşularıyla çıkan tartışma sonucunda evinin penceresinden ateş açarak bir kişiyi öldürmeye teşebbüs eden Nejdet E., 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada, sanık kendini savunarak olayın planlı olmadığını ifade etti.

Kastamonu'da apartman önünde tartıştığı komşularına evinin penceresinden kurşun yağdırmaktan yargılanan sanık, 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu merkez ilçede 8 Temmuz 2024 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaygısız Sokak'ta meydana gelen olayda, aynı apartmanda oturan iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Nejdet E., silahla komşusu Ahmet B. ile eşi Pınar B., kayınvalidesi Yurdagül T. ve baldızı Bahar T.'ye ateş etti. Saldırıda yaralanan Ahmet B. ile eşi Pınar B. ve kayınvalidesi Yurdagül T., sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince Nejdet E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nejdet E. tutuklandı.

Olayın ardından Nejdet E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "kadına karşı basit yaralama, kasten yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açıldı.

Son duruşmada cumhuriyet savcısı, sanık Nejdet E.'nin kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından cezalandırılmasını talep ederek, tutukluluğunun devamını istedi.

Duruşmaya katılan Ahmet B. ile eşi Pınar B., kayınvalidesi Yurdagül T. ve baldızı Bahar T., sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Mütalaaya karşı bir diyeceğimiz yoktur. Bu olaydan sonra hayatımız altüst oldu. Adaletinize sığınıyoruz" dediler.

Tutuklu sanık Nejdet E. ise, "Herhangi bir plan veya tasarlama yapmadım. Ahmet, üst komşumuzun damadı olur. Hava sıcak olduğu için saat 23.00 sıralarında evimin camının önünde oturuyordum. Bu sırada Ahmet, araçtan inerek camın önüne geldi ve bana sözlü saldırıda bulundu. Kısa süre sonra yanına bir kadın (sanırım eşi) ve ardından annesi geldi. Kadınlar da bana hakaret edip tehditte bulundu. Ahmet, bana doğru hamle yapınca odadaki kanepenin altından tabancamı alıp kendimi savunmak amacıyla hedef gözetmeden Ahmet'in bacaklarına doğru üç-dört el ateş ettim. Diğer kadınlara da korkutmak amacıyla yine hedef gözetmeden birkaç el ateş ettim. Şarjörümde 10 mermi vardı, bitince üç mermi daha bastım ama onları kullanmadım" dedi.

Mütalaayı da kabul etmediğini söyleyen Nejdet E., "Daha önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ahmet bana sinkaflı konuşarak küfürler etti. Daha sonra kadınlar dışarı çıkarak, 'Çık dışarıya' diyerek küfürler ettiler. Ahmet'in elinde parlak bir cisim gördüm, silah olduğunu düşündüm. Yanımda bulunan çekyatın altında bulunan silahı aldım, korku ile hedef gözetmeksizin ateş ettim. Amacım kimseyi yaralamak ya da öldürmek değildir. Bu sebeple beraatımı talep ederim. Eşim ve çocuklarım mağdur durumdalar, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Katılan ve sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Nejdet E.'yi Ahmet B.'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 3 ay, Pınar B. ve Yurdagül T.'yı yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan 3'er yıl, Bahar T.'ya karşı da "basit yaralama" suçundan 9 ay, ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına ve 5 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, Nejdet E.'nin tutukluluğunun da devamına kararı verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye şehitlerini uğurluyor! Devlet erkanı Ankara'daki törene katıldı

Ankara'da mahşeri kalabalık! En ön safta Bahçeli ve Yılmaz var
Babaya son veda! Anne ve oğlu, şehidi parkasıyla uğurladı

Babaya son veda! Dakikalarca tabutuna sarıldı
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
Samsung bellek çiplerine yüzde 60 zam yaptı, telefon ve bilgisayar fiyatları uçacak

Telefon alacaklar dikkat! Dev firmanın kararı fiyatları uçuracak
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Süper Lig ekibi seçime gidiyor

Süper Lig ekibi seçime gidiyor
Amasyalı şehidin annesinin feryadı yürek dağladı

Şehidin annesinin feryadı yürek dağladı! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş: Yabancı numaralardan tehdit mesajları alıyorum

Bedeninde 2 erkek DNA'sı bulunan Rojin'in babasından olay sözler
Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular

Ezeli rakibe gidiyor! Icardi'nin yeni takımını duyurdular
Bülent Ersoy'dan aşk İddialarına son nokta: Hayatımda kimse yok

'Yeni sevgili' iddialarına Bülent Ersoy'dan canlı yayında net yanıt
Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye harekete geçti! Nota verildi

Yunanistan'ın skandal paylaşımı sonrası Türkiye'den jet hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.