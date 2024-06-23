Üye Girişi
Haberler

Kastamonu'da Kurban Bayramı tatili son gününde sürücülere denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde polis ekipleri sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Kastamonu-Ankara karayolu başta olmak üzere birçok güzergahta hız kontrolü ve denetimler yapıyor.

Kastamonu'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.

Kurban Bayramı'nı Kastamonu'da geçirmek isteyen vatandaşların birçoğu, 9 günlük tatilin son gününde yola çıkmaya başladı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Ekipler Kastamonu- Ankara karayolu başta olmak üzere birçok güzergahta hız kontrolü ve denetimler yapıyor. Ekipler sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kurban Bayramı Kastamonu Ankara trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı

Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title