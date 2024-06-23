Kastamonu'da Kurban Bayramı tatili son gününde sürücülere denetim
Kastamonu'da Kurban Bayramı tatilinin son gününde polis ekipleri sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Kastamonu-Ankara karayolu başta olmak üzere birçok güzergahta hız kontrolü ve denetimler yapıyor.
Kastamonu'da polis ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sürücülere yönelik denetimlerini arttırdı.
Kurban Bayramı'nı Kastamonu'da geçirmek isteyen vatandaşların birçoğu, 9 günlük tatilin son gününde yola çıkmaya başladı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de denetimlerini arttırdı. Ekipler Kastamonu- Ankara karayolu başta olmak üzere birçok güzergahta hız kontrolü ve denetimler yapıyor. Ekipler sürücülere de trafik kurallarını hatırlatarak kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor. - KASTAMONU