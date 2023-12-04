Kastamonu'da Kumar ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 1 Kişi Yakalandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis operasyonunda bin 436 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Denetimde aranan bir kişi yakalandı ve üzerinden ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Kastamonu'da 150 polisin katılımı ile gerçekleştirilen kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde bin 436 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Denetimde aranan 1 kişi yakalandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis uygulaması çerçevesinde Kastamonu'da, 44 ekip ve 150 personelin katılımıyla geniş kapsamlı denetim yapıldı. Denetimde bin 436 şahıs ve 142 iş yeri kontrol edildi. Üst kontrolü yapılan 1 şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. 'Basit yaralama' suçundan aranan1 şahıs yakalandı. - KASTAMONU