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Kastamonu'da Kumar Operasyonu: 7 Gözaltı

Kastamonu'da Kumar Operasyonu: 7 Gözaltı
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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı. Uygulamada toplamda 16 bin 500 TL para ve iskambil kağıtları ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada; "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan 1 şahıs ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Azdavay İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile yapılan umuma açık yer uygulamasında, bir kıraathane içerisinde şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Uygulama kapsamında; 51 tane 100'lük banknot ve 57 tane 200'lük banknot olmak üzere toplamda 16 bin 500 TL para ve masa üzerinde bulunan iskambil kağıtları muhafaza altına alındı. Kumar oynanması için yer ev imkan sağlama suçundan 1 şahıs ve kumar oynadığı tespit edilen 6 şahıs adli ve idari işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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