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Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Kamyon Kaza Yaptı, Kitaplar Saçıldı

Kastamonu'da Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Kamyon Kaza Yaptı, Kitaplar Saçıldı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait kamyonun kaza yapması sonucu, kasasında taşıdığı kitaplar etrafa saçıldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'dan Tosya ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu öğrenilen kamyonun kaza yapması neticesinde, kasasındaki kitaplar etrafa saçıldı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. yönetimindeki 06 DV 5662 plakalı, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olduğu öğrenilen kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Toprak yığınına çarparak durabilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kastamonu İl Halk Kütüphanesine ait olduğu öğrenilen mühürlü kitaplar, çarpmanın etkisiyle çevreye saçıldı. Kamyonda bulunan kitapların bir kısmının da zarar gördüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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