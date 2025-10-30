Haberler

Kastamonu'da Köpeğe Çarpmamak İçin Manevra Yapan Araç Takla Attı

Güncelleme:
Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı, iki kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Kastamonu karayolu Hasköy köyü mevkiinde gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Kastamonu karayolu Hasköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeydanur S. idaresindeki 06 HA 4490 plakalı otomobil, sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Ters şekilde duran otomobildeki sürücü ile yanında bulunan Beyzanur Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

