Kastamonu'da Köpeğe Aracıyla Çarpıp Tüfekle Vurdular

Kastamonu'da bir şahıs, sokakta karşısına çıkan köpeği önce aracıyla ezmeye çalıştı daha sonra tüfeğiyle vurarak felç bıraktı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, sokakta seyir halindeyken, karşısına Atakan Oğuz isimli vatandaşın 5 yıl önce oğlu için sahiplendiği köpek çıktı. Şahıs önce aracıyla köpeği ezmeye çalıştı. Daha sonra uzaklaşan şahıs, aracında bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpek, omuriliğine isabet eden kurşun sebebiyle felç kalırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı.

Dehşet veren olay kamerada

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, karşısına çıkan köpeği ezmeye çalışan araç sürücüsünün, aracından inerek bagajındaki tüfeği aldığı, bir süre sonra aracıyla uzaklaştığı görüldü. Daha sonra sokakta oynayan köpeğin yanına yürüyerek gelen şahsın, köpeği vurduktan sonra kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

"En büyük cezayı alacağına da inancım tam"

Yaşanan olayı anlatan köpeğin sahibi Atakan Oğuz, şahsın yakalandığını ve en ağır cezaya çaptırılmasını istediklerini belirterek, "Yaklaşık 5 yıl önce oğlum için, sünnet hediyesi olarak bir yavru köpek sahiplendim. İsmini de 'Ateş' koyduk. 5 yıldır oğlumla arkadaşlık ediyorlardı. Dün gece saatlerinde bir silah sesi duydum. Evim de iş yerimin üst katında olduğu için hemen balkondan baktım. Köpeğimin kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Ondan sonra hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradım. Polis ekipleri gelene kadar kameradan baktığımda bir tane aracın geldikten sonra köpeği gördükten sonra köpeği ezmek için üstüne sürdüğü görülüyor. Köpeğim kaçtığı için aracı park ediyor. Daha sonra arabadan iniyor, bagajından silahı alıyor. Güvenlik kamerasının ışığının yandığını gördüğünde silahı bagaja bırakıp devam ediyor. Aracı ileride kameranın görmediği bir yere bırakıyor. Oradaki güvenlik kameralarını fark edememiş. Köpeğim yerde yatıp oynarken tüfeğiyle nişan alarak köpeğimi vuruyor. Polis ekipleri geldikten sonra nöbetçi veteriner kliniği bulduk. Hemen köpeğimi aracımla Kastamonu'ya götürdüm. Gereken tedavilerine başladı. Ancak omuriliğine geldiği için köpeğim felç kaldı. Hayati riski devam ediyor. Elimizle besliyoruz. Oğlumun can yoldaşıydı. Bir insan ne ister de bir canlıyı vurur? Şahsı daha önceden tanımıyorum. Şu anda yakalandı. Adli işlemleri devam ediyor. En büyük cezayı alacağına da inancım tam. Adalete her zaman güveniyorum. Bir insan ne için aracında tüfek taşır, neden bir canlıyı vurur" dedi.

"Ailemizdeki bir birey gibiydi"

"Ateş" isimli köpeği babası kendisi için 5 yıl önce sahiplendiğini ifade eden Muhammet Aras Oğuz ise, "Babam 5 yıl önce benim için köpek sahiplenmişti. Köpeğim dün gece yapılan silahlı saldırıda felç kaldı. Köpeğim asla hareket edemiyor. Bu cani görülmeyeceğini sandı, ama yakalandı. Köpeğim için çok üzgünüm. Ailemizdeki bir birey gibiydi. 5 yıl sonra böyle bir şeyin olması bizi çok derinden etkiledi. Köpeğim için çok üzüldüm" diye konuştu. - KASTAMONU