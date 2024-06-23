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Kastamonu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla atan otomobilde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı: 2 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun A. idaresindeki 34 EEL 382 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yaklaşık yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan mıcır ve araç parçaları Karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat sonra temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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