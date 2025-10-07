Haberler

Kastamonu'da Kokain ve Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Emniyet güçleri, şüpheli araçlarda yaptıkları aramalarda yasadışı maddeleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili T.E., E.Ş. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU

