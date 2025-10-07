Kastamonu'da Kokain ve Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı. Aramalarda 3 gram kokain ve 61 bin 877 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili T.E., E.Ş. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU