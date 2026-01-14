Haberler

Kastamonu'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimlerini sıklaştırdı

Güncelleme:
Kastamonu'da jandarma ekipleri, kış lastiği kullanımının önemine dikkat çekmek amacıyla trafik kazalarını önlemek için denetimleri artırdı. 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren toplamda 62 kaza yaşanırken, kış lastiği olmayan araçların bu kazalara daha fazla karıştığı belirlendi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından buzlanma sebepli kazaların önüne geçmek için kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı.

Kastamonu'da, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 15 Kasım 2025 tarihinden itibaren 33'ü yaralamalı, 29'u maddi hasarlı olmak üzere toplam 62 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 vatandaş hayatını kaybederken, 52 vatandaş ise yaralandı.Yapılan incelemelerde, kış lastiği kullanmayan araçların kazalara daha fazla karıştığının tespit edildiği belirtildi.

Kazaların önlenmesi için denetimlerini sıklaştıran jandarma ekipleri, sürücülere kış lastiği kullanılmasının önemi, hız limitleri ve takip mesafesine uyulması, araçlarda zincir ve çeki halatı bulundurulması ile ani fren ve ani manevralardan kaçınılması konularında bilgilendirmeler yapıyor.

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara ise cezai işlem uygulanıyor. - KASTAMONU




