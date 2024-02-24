Kastamonu'da kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Köprübaşı mevkiinde bulunan, H.E. isimli şahsa ait kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili inceleme başkatıldı. - KASTAMONU