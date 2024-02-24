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Kastamonu'da kıraathanede çıkan yangın söndürüldü

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir kıraathanede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kıraathanede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde Köprübaşı mevkiinde bulunan, H.E. isimli şahsa ait kıraathanede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Maddi hasara sebep olan yangınla ilgili inceleme başkatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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