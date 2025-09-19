Kastamonu'da Kenevir Yetiştiren Sanıklar Tahliye Edildi

Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla tutuklanan sanıklar, tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre,, 25 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde, uyuşturucu üreterek sattıkları bilgisine ulaşılan, Ersin A. ile eşi H.E.A., Umut İ. ile eşi P.G.İ. ve C.E.T. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan Ersin A. ile Umut İ. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli C.E.T.'nin de halen yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada tutuklu sanıklar, Ersin A. ve Umut İ., tahliyelerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ersin A. ile Umut İ.'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU