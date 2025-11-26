Kastamonu'da Kenevir Operasyonu: Davada Yeni Gelişmeler

Kastamonu'da çiftlik evlerinde kenevir yetiştiren ve jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalanan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Edinilen bilgiye göre, 25 Nisan 2024 tarihinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçelerinde uyuşturucu üreterek sattıkları belirlenen Ersin A. ile eşi H.E.A., Umut İ. ile eşi P.G.İ. ve C.E.T. isimli şahıslara ait çiftlik evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çiftlik evlerinde yapılan aramada iklimlendirme sistemi kurularak yetiştirilen 27 kilogram kubar esrar, 42 kök kenevir, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 771 dolar ile 20 bin TL para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı ve sera ortamı oluşturmak amacı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan Ersin A. ile Umut İ. tutuklanırken, H.E.A. ve P.G.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli C.E.T.'nin de halen yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayın ardından sanıklar hakkında dava açıldı. Yargılama sürecinde tutuklu sanıklar Ersin A. ve Umut İ. da tahliye edildi.

Duruşmada kendilerini savunan Ersin A., H.E.A. ve Umut İ., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, beraatlarını talep etti.

Sanık Umut İ.'nin avukatı ise, "Müvekkil hakkında duruşmaya bizzat katılma zorunluluğu şeklindeki adli kontrol tedbirinin müvekkilin işe başlaması nedeniyle kaldırılmasını, mahkemeniz aksi kanaatteyse Balıkesir'de yaşaması nedeniyle adresine SEGBİS talimatı yazılarak duruşmaya katılımının sağlanmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi. - KASTAMONU