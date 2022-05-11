Kastamonu'da kazaların yüzde 38'i hız kaynaklı - Haberler

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Kastamonu'da kazaların yüzde 38'i hız kaynaklı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kastamonu'da kazaların yüzde 38'i hız kaynaklı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Kastamonu'da kazaların yüzde 38 oranında hızdan kaynaklandığını açıkladı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Kastamonu'da kazaların yüzde 38 oranında hızdan kaynaklandığını açıkladı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Kastamonu'da yılın ilk dört ayında yaşanan trafik kazalarıyla ilgili bilgi paylaştı. Verilen bilgiye göre, Kastamonu'da yılın ilk 4 ayında polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 153 yaralanmalı trafik kazasından 58 tanesinin hızdan kaynaklığını açıklandı.

2022 yılında Kastamonu'da meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarında "Hız Kaynaklı" kazaların oranının yüzde 38 olduğu belirtildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, 3. Sayfa, Haberler

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