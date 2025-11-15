Kastamonu'da Kaza: Takla Atan Araç Yangın Çıkardı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp yaklaşık 50 metre takla attıktan sonra alev aldı. Diğer sürücüler yangını büyümden söndürürken, araçta bulunan yaşlı çift ise yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Beşdeğirmenler mevkiinde meydana geldi. Ankara'ya gitmek için yola çıkan K.Ö. (72) yönetimindeki 06 BP 684 plakalı Fiat otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil kaza nedeniyle yanmaya başladı. Diğer sürücüler ise yangın tüpleriyle alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Araç içinde sıkışan sürücü ile eşi S.Ö. (72), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı çift, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçtan savrulan dolu benzin bidonları, gıda, ev eşyaları ve oyuncaklar yola saçıldı. Yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU