Kastamonu'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez ilçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Aruz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Canbaz (30) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü Canbaz olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından evli ve 1 çocuk Gökhan Canbaz'ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KASTAMONU