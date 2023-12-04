Kastamonu'da Kaza: 1 Yaralı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaza yapan otomobil, bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Kastamonu Şeker Fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlerin üzerine çıktı. Bariyerlerin üzerinde asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU