Kastamonu'da Kayıp Genç Kız Aranıyor

KASTAMONU'da, evrak çıkarmak için iş yerinden ayrılan Elif Kocadere'den (17) 1 aydır haber alınamıyor.

Tosya ilçesinde annesiyle yaşayan Elif Kocadere, 7 Eylül'de, öğle saatlerinde evrak çıkarmak için iş yerinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Mesai arkadaşları ailesine haber verdi. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. 1 aydır haber alamayan ailesi, Elif'in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp bölgede dağıtarak görenlerin haber vermesini istedi.

Aynur Kocadere, kızının kaybolmadan 5 gün önce yeni işe başladığını belirterek, İş yerinden 2 kişi kaybolduktan sonra peşinden gitmiş ama bulamamış. En son Dörtyol mevkisinde görmüşler, bir daha gören olmamış. 1 aydır ne telefondan duyabiliyorum, ne kendisini görebiliyorum. 1 aydır gözümü yummadım. Ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini bulsunlar dedi. (DHA)