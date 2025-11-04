Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir gün önce kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları, telefon sinyalinin alındığı bölgede devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden dün öğlen saatlerinde ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Köylüler ve yakınlarının destek verdiği arama çalışmaları Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı Köseali köyü ile Keşlik köyü civarında yoğunlaştırıldı. AFAD ekipleri, termal destekli dronlarla arama çalışmalarına katılırken, diğer ekipler de karadan arama çalışmalarını sürdürüyor.

Gün boyu devam eden arama çalışmalarında, kayıp anne ve oğluna ait bir ize rastlanılamadı. Arama çalışmalarının gece boyunca devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU