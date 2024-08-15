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Kastamonu'da kaybolan üç kişinin arama çalışmaları devam ediyor

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması sonucu kaybolan üç kişinin arama çalışmaları dördüncü günde de devam ediyor. Ekipler, dalgaların güçlükle yürütüldüğü arama çalışmalarına katılıyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde teknenin batması neticesinde kaybolan üç kişinin arama çalışmaları dördüncü günde devam ediyor. Ekipler arama çalışmalarını dalgalar sebebiyle güçlükle yürütülüyor.

Olay, 11 Ağustos Pazar günü Cide ilçesi Gideros Koyu'nun 2 mil açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 metrelik "Maviş" isimli fiber tekne ile denize açılan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan, Gideros Koyu'nda bir süre durduktan sonra tekrar denize açıldı. Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında su almaya başlayan fiber tekne battı. Teknede bulunan Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral ve Ayşenur Gürcan, sesleri duyan balıkçılar tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan kaptan Öztürk Kürelioğlu, Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününde de Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin katılımıyla devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan Bartın, Samsun ve Sinop Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları ile sabahın ilk saatlerinde dalış yaparak arama çalışması yürüttü. AFAD ekipleri de termal dron ile sahilden deniz yüzeyinde tarama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot ve helikopter ile denizden ve havadan da arama çalışması yapıldı.

Ekipler, arama çalışmalarına gün içerisinde şiddetli rüzgar neticesinde oluşan dalgalar sebebiyle zaman zaman ara vermek zorunda kalıyor. Öte yandan, kaybolan vatandaşların yakınlarının Cide Limanında umutlu bekleyişleri ise sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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