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Kastamonu'da Kaybolan Şizofreni Hastası Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan şizofreni hastası 60 yaşındaki Ayşe Taş, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Taş için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgeye göre, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Taş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Taş için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası kaybolan Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı.

Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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