Kastamonu'da kaybolan genç kız İstanbul'da bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde işe gitmek için evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız, bir aydır haber alınamıyordu. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda genç kız İstanbul'da bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde işe gitmek için evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız, İstanbul'da bulundu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 8 Eylül Perşembe günü işe gitmek için evden ayrılan Elif Kocadere'den (17) bir aydır haber alınamamıştı. Ailesinin durumu polise bildirmesi üzere genç kızı bulmak için Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde genç kız İstanbul'da bulundu. - KASTAMONU