Kastamonu'da Kaybolan Anne ve Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmalarına Akıncı İHA ve yapay zeka görüntü analiz timi destek veriyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 7 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın arama çalışmaları devam ediyor. JAK, AFAD, UMKE ve komando birlikleri anne ve oğlunun en son görüldüğü bölgedeki evleri tek tek kontrol ediyor.

Akıncı İHA ve yapay zeka görüntü analiz timiyle de çalışmalara havadan destek sağlanıyor.

JASAT Timi, İstihbarat Araştırma Timi, Emniyet İstihbarat Araştırma ve Emniyet Suç Araştırma ekipleri ise konuyla ilgili adli araştırma yapıyor. - KASTAMONU