Haberler

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun arama çalışmaları 5. günde

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlunun arama çalışmaları 5. günde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için başlatılan arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Ekipler, kaybolduktan sonra en son telefon sinyalinin alındığı bölgede yoğunlaşarak arama yapıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan anne ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan pazar gününden itibaren haber alınamıyor. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile komando birlikleri arama çalışması başlattı. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırırken, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Arama çalışmaları, Huriye Helvacı'nın telefon sinyalinin son alındığı ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri sebebiyle Köseali köyü mevkiinde yoğunlaştırıldı.

Bugün sabah saatlerinde, etkili sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte arama çalışmaları hem karadan hem de termal destekli dronlarla havadan yeniden başlatıldı. Bölgedeki 18 köyde devam ettirilmesi planlanan arama çalışmaları AFAD, JAK, UMKE, jandarma ve komando birlikleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, hem yol güzergahlarında hem de sarp arazide anne ve oğluna ait bir iz arıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'in sözlerine yanıt: Ayarları bozulmuş hakaret otomatı

Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri Erdoğan'ı çok kızdırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadın: Bana kızımın yanında cinsel istismarda bulundu

Kocasını kızgın yağ dökerek öldüren kadından kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor

Bonservisine bir oda dolusu para verilen futbolcunun kabusu bitmiyor
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Ruslar bile peşindeydi: Musul petrolü Erzurum'dan mı doğuyor?

Ruslar bile peşindeydi! Musul petrolü o ilimizden mi doğuyor?
Kandilli'den erken uyarı sistemi! Sındırgı depremini İstanbul'da hissedilmeden 37 saniye önce bildirdi

İstanbul için devrim gibi sistem! Son depremde denendi, sonuç başarılı
Ünlü isimlere yasaklı madde soruşturmasında 7 isme takipsizlik kararı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 7 isim için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.