Kastamonu'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu

Kastamonu'da Kaybolan 5 Yaşındaki Çocuğun Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cesedi bir uçurum kenarında bulundu. Osman'ın annesi Huriye Helvacı'dan ise hâlâ bir iz bulunamadı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'ın cesedi uçurum kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım'da Bozkurt ilçesinde Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeni uçurum kenarında bulundu. Ekipler, Osman Helvacı'nın cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı. Anne Huriye Helvacı'ya ait ise herhangi bir ize ulaşılamadı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
