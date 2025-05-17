Kastamonu'da Kavşakta Şiddetli Çarpışma: 2 Yaralı

Kastamonu'da Kavşakta Şiddetli Çarpışma: 2 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü ilçesine bağlı Kornapa köyü mevkiinde B.Ç. idaresindeki (38) 34 BRN 587 plakalı Mercedes marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve yolun kavşak bölümünden karşı şeride geçmek isteyen U.U. (23) yönetimindeki 37 LJ 706 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri U.U. ile B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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