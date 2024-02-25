Kastamonu'da kavşakta motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'da kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu il merkezi Tosya ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası tespit edilemeyen Sezen Kartal (32) idaresindeki Kanuni marka motosiklet ile D.Ü. yönetimindeki 06 DE 5718 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından Kartal'ın cenazesi morga kaldırıldı. Otomobil sürücüsü D.Ü. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU