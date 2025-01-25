Kastamonu'da Kavşakta Kaza: 2 Yaralı

Kastamonu'da kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü, sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seçkin B. (36) idaresindeki 57 AAB 650 plakalı otomobil, kavşakta bekleyen araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarpa otomobil, yaklaşık 40 metre savruldu. Kazada araçta sıkışan sürücü ile Gülseren B. (36) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU