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Kastamonu'da Kavşakta Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'da Kavşakta Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı
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Kastamonu-Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında devrilen demir yüklü tırda sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'da kavşakta devrilen demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Karabük karayolu Kurubenzinlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Samsun'a demir taşıyan, Murat H. idaresindeki 80 ACH 683 plakalı Iveco marka tır, kavşakta devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dorsedeki demirler iş makinesi ile kaldırılırken tırın da kaldırılması için vinçle çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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