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Kastamonu'da kavşakta çarpışan otomobiller otobüs durağına daldı, 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında kavşakta çarpışan iki otomobil, otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da kavşakta çarpışan iki otomobil, yoldan çıkarak otobüs durağına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 37 EP 812 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 37 ACS 597 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobiller, otobüs durağına çarparak durabildi. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan F.E.B. ve M.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kastamonu Belediyesi ekipleri de kaza sebebiyle etrafa saçılan cam ve araç kırıklarını temizledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alparslan Türkeş Bulvarı Kastamonu Haberler

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