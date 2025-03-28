Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası ile aranan N.Y. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU