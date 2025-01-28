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Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan M.B. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kastamonu'da "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs, polis ekipleri bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda "kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.B. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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