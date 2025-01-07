Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ş. isimli şahısı yakalayarak adli makamlara sevk etti. Şahıs tutuklandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Taşköprü ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan Y.Ş. isimli şahıs yakalandı.
Adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa