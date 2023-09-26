Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan aranan 2 şahıs yakalandı

Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. K.K. ve Y.K. adlı şahıslar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 13 yıl hapis cezası ile aranan K.K. ve Y.K. yakalandı. Adli makamlara sevk edilen K.K. ve Y.K., tutuklandı. - KASTAMONU