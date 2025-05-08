Kastamonu'da Kasten Öldürme Suçundan 36 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da 'kasten öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun laçması" suçlarından 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs il merkezinde yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerin ardından Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU