Kastamonu'da Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışının ardından köy yollarında ekiplerin karla mücadele çalışması başladı.

Kastamonu'da geçen hafta havaların soğuması ile kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar yağışının etkili olduğu bölgelerde küreme çalışması başlatıldı. Ekipler, Devrekani ilçesi Şenlik Köyü yolunda ve Bozkurt ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU