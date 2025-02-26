Kastamonu'da Kar Sebebiyle Yangın Çıktı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köydeki 2 katlı evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin köye ulaşması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, İnebolu ilçesi Kabalar köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan bir aileye ait 2 katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar sebebiyle yolu ulaşıma kapanan köye itfaiye ekiplerinin ulaşmasını sağlamak için küreme çalışması yapılıyor.

Yanan evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, evin boş durumda olduğu, İstanbul'da yaşayan aile tarafından yaz mevsimlerinde kullanıldığı öğrenildi. - KASTAMONU