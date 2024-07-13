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Kastamonu'da Kaporta Ustası Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da bir kaporta ustası, kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıkan tartışma sonucunda silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da kaporta ustası, kaporta tamiri ve araç boyama sebebiyle çıktığı iddia edilen tartışma sonrasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan aynı aileden 3 kişi tutuklandı.

Olay, önceki gün Kastamonu Eski Sanayi Sitesi 6. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesinde kaporta ustası olarak çalışan İbrahim Aslan ile aynı aileden Y.B., Ü.B., F.B. ve S.B. arasında kaporta tamiri ve araç boyaması sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırdı. Kavgadan bir süre sonra İbrahim Aslan'ın iş yerine gelen Ü.B. ve F.B. silahla ateş açarak iş yerinin önünde duran İbrahim Aslan'ı vurdu. Kurşunların isabet ettiği Aslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, cinayet olayına karıştığı belirlenen aynı aileden Y.B., Ü.B., F.B. ve S.B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Y.B., Ü.B. ve F.B. tutuklanırken, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Olay Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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