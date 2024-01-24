Kastamonu'da Kamyonun Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken kamyonun çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 37 RA 552 plakalı Mercedes marka kamyon, Tosya kavşağında karşıya geçmek isteyen 73 yaşındaki Binnaz Durgut'a çarptı. Kazada Durgut, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durgut, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU