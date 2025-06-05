Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kastamonu Doğu Çevreyolu'nda meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan kamyonetin kasası yola savruldu. 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu'da otomobil ile çarpışan kamyonetin kamyonetin kasası yerinden yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus G. idaresindeki 37 ADS 522 plakalı kamyonet ile Recai K. yönetimindeki 37 EP 057 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada kamyonetin kasası yerinden fırlayarak yola savruldu. Kazada araç sürücüleri ile Emrah G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - 3.Sayfa
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