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Kastamonu'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi Hastane Kavşağında meydana gelen kazada, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zühtü Kök yönetimindeki 37 EL 266 plakalı Fiat marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 DUH plakalı Peugeot marka kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlar refüje çıktı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Zühtü K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Nurhan G. ve Cüneyt G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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