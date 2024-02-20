Kastamonu'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Kastamonu'da kamyonet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Miralay Halitbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 42 PH 565 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.A.S. yönetimindeki 37 ABK 706 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü, kamyonet ile otomobilin arasında kalarak kıştı. Sıkışan otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Y.Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU