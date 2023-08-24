Kastamonu'da kahvehanede elektronik kumar makinesi ele geçirildi

Kastamonu'da bir kahvehanede yapılan kontrolde, çay ocağının arkasındaki odada 2 elektronik kumar makinesi bulundu. Makinelerde 3 bin 696 lira para olduğu belirlendi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı ve makinelerine el konuldu.

Kastamonu'da bir kahvehanede 2 elektronik kumar makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir kıraathanede yaptıkları kontrolde, çay ocağının arkasındaki küçük odada 2 elektronik kumar makinesi olduğunu belirledi.

Makinenin içinde 3 bin 696 lira para olduğu tespit edildi.

İşletme sahibine kumar oynamak için yer temin etmek, bir kişiye de kumar oynamak suçundan adli işlem yapıldı.

Elektronik kumar makinelerine el konuldu.