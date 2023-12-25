Kastamonu'da Kağıt Peçeteye Emdirilmiş Kannabinoid Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekiplerince bir şahsın üst aramasında kağıt peçeteye emdirilmiş kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Araç ilçesinde M.A.Ç. isimli sahsın üstünde arama yapıldı. Aramda metamfetamin, sıvı kannabinoid ve kannabinoid emdirilmiş kağıt peçete ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU